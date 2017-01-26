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Виртуальное путешествие по р.п. Чаны
Карачи Памятник шахтеру
Фото р.п. Чаны
ОНДиПР
Карачи с вертолета
ТЦ Юпитер
Универмаг после пожара
Озеро Карачи
ОНДиПР
Ежегодный межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти В. Усольцева