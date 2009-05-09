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Виртуальное путешествие по р.п. Чаны
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Еще раз про грибочки
ДЮЦ Гармония
9 Мая 2009г.
Мне сверха видно всё, ты так и знай...
Спасибо нашим дедам, за этот деть победы! 9 мая 2010
ОНДиПР
Ежегодный межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти В. Усольцева