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Виртуальное путешествие по р.п. Чаны
Безалкогольный цех
Фото р.п. Чаны
Озеро Карачи
"ВАХТА ПАМЯТИ" 8 мая 2011 г.ВПК"ЕРМАК"
9 Мая 2009г.
Фотовыставка Р. Рахимчанова
Ярмарка 2009
ОНДиПР
Ежегодный межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти В. Усольцева