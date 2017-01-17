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Виртуальное путешествие по р.п. Чаны
Музей::История района 3
Фото р.п. Чаны
Кубок Форума по футболу
Иван Купала 2012
Библионочь - 2015
Потоп в июле 2009
Масленица 2012
ОНДиПР
Ежегодный межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти В. Усольцева