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Виртуальное путешествие по р.п. Чаны
Чановский музей #2
Фото р.п. Чаны
Потоп в июле 2009
9 мая 2012
Фотовыставка Селедкова А. В.
Проводы зимы 2009
Лучшие ученики Чановского района
ОНДиПР
Ежегодный межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти В. Усольцева