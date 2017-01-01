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Виртуальное путешествие по р.п. Чаны
Музей::История района 2
Фото р.п. Чаны
Озеро Карачи
Карачи с вертолета
Масленица 2011
ДЮЦ Гармония
22 февраля
ОНДиПР
Ежегодный межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти В. Усольцева