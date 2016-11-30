Ефим Шифрин в Чанах!

Вас приветствует "Шифрин-театр"!  Уже скоро!!! 22 ноября 2016 в РДК состоится премьера Юбилейной программы - концерта "ШИФРИНИЗМЫ-NEW!" с участием замечательного артиста эстрады, театра, кино и…цирка!  Ефима Шифрина!Да,самого НАСТОЯЩЕГО !!! Если Вы впервые услышали о предстоящем событии в жизни города– спешите! Не пожалеете,когда ещё увидимся? - это будет потрясающий, 2-х часовой! весёлый вечер! Помните, что "Живой концерт", доставляет в сто раз больше положительных эмоций, чем увиденный на экране, ведь на живом контакте и держится Его Величество Театр. А заряд энергии и впечатления от концерта, хочется думать, у Вас сохранятся надолго!  Уж мы постараемся!  Цена билета:600 рублей Начал0:18.30 Звоните, спрашивайте!!! Тел: 21-341 Ждём Ваши пожелания и заявки.


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12 Ноября | 21:55 (ссылка #1646407)
А чего так дёшево то, надо было по касарей пять уже
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