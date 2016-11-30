Ефим Шифрин в Чанах!

Вас приветствует "Шифрин-театр"!
Уже скоро!!! 22 ноября 2016 в РДК состоится премьера Юбилейной программы - концерта "ШИФРИНИЗМЫ-NEW!" с участием замечательного артиста эстрады, театра, кино и…цирка!
Ефима Шифрина!Да,самого НАСТОЯЩЕГО !!!
Если Вы впервые услышали о предстоящем событии в жизни города– спешите!
Не пожалеете,когда ещё увидимся?
- это будет потрясающий, 2-х часовой! весёлый вечер! Помните, что "Живой концерт", доставляет в сто раз больше положительных эмоций, чем увиденный на экране, ведь на живом контакте и держится Его Величество Театр.
А заряд энергии и впечатления от концерта, хочется думать, у Вас сохранятся надолго!
Уж мы постараемся!
Цена билета:600 рублей Начал0:18.30
Звоните, спрашивайте!!! Тел: 21-341
Ждём Ваши пожелания и заявки.