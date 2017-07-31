праздник «Женщина. Любовь. Цветы»
23 августа 2017 года в р.п. Чаны в 11-00 в МАУК «Чановский РДК» будет проводиться праздник под названием «Женщина. Любовь. Цветы», посвящённый 80 – летию Новосибирской области. В рамках мероприятия будут организованы выставки: цветов (букеты, композиции) «Люблю тебя, мой край родной!» и «Мой любимый домашний питомец». Победителей выставки ожидает приз Главы Чановского района. Также будут подведены итоги конкурса «Хозяйка сельской усадьбы». Приглашаем всех жителей района принять участие в празднике!
23 августа, в Среду 11:00 РДК