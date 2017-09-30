Концерт-Праздник!!!
Ансамбль «ВЕЧЁРКА» из Новосибирска ярко представляет традиционную культуру в России и за ее пределами. В составе коллектива певцы и музыканты виртуозно владеющие своим голосом и игрой на народных музыкальных инструментах: балалайка, баян, гармонь, домра, тамбурин и флейта. Художественный руководитель ансамбля - Антон Заволокин, продолжатель знаменитой в России музыкальной династии, родоначальников движения «Играй, гармонь!». Одноименный телепроект о народных музыкантах выходит в эфир уже более 30-ти лет. Каждый концерт ансамбля - это событие, которое не оставляет равнодушных среди поклонников народного жанра, и каждый раз объединяет сердца людей! В репертуаре ансамбля популярные народные и авторские песни советской эпохи, песни из кинофильмов, инструментальные хиты. Неповторимый творческий стиль, высокий уровень исполнительской культуры - все это находит отклик в душе зрителя и покоряет его своей невероятной энергетикой. Именно поэтому, увидев концерт однажды, люди снова и снова приходят на встречу с ансамблем "ВЕЧЁРКА".
3 ноября, в Пятницу 17:00 РДК