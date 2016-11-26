У КОГО В РОССИИ СМЕШНЫЕ ЗАРПЛАТЫ?

абра
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Кто в России зарабывает копейки, рискуя жизнью и почему "п*здеть - не мешки ворочать?". Об этом в новом видео
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