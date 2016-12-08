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КАК ЗАТКНУТЬ ИДИОТОВ? (ЛАЙФХАК 18+)
| 13:12
abra
62
Объясняю на конкретном примере, как в России можно понятно и доходчиво объяснить кретинам, что они кретины
ПУТИН СКАЗАЛ ПРАВДУ О СЕБЕ (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ) тут и про нашу обл. новосиб. есть.
НА ЧТО КЛЮЮТ ЖОПЫ ИНСТАГРАМА. и митинг в новосибе )
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abra
около 3 месяцев назад
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у нас в чанах во всех буджетных сферах всегда требуют проголосовать за ЕР и путина.
abra
около 3 месяцев назад
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я даже знаю ответ! "СВОБОДА СЛОВА"!
abra
около 3 месяцев назад
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Почему у нас плакаты с лозунгами единоросов кругом? а другие партии нельзя? срывают.
ohome
около 3 месяцев назад
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svtol
около 6 месяцев назад
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@васек
вот так люди лет 20 уже думают)))
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