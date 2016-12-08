КАК ЗАТКНУТЬ ИДИОТОВ? (ЛАЙФХАК 18+)

абра
62
Объясняю на конкретном примере, как в России можно понятно и доходчиво объяснить кретинам, что они кретины
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