КТО ПОРТИТ ПУТИНУ НОВЫЙ ГОД?

абра
35
то за мерзавцы и сволочи портят новогодний настрой Владимиру Путину? И, главное, насколько мерзко это делают? 
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