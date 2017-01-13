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ТРАМП ПРЕДАЛ ПУТИНА И РОССИЮ
| 07:25
abra
27
Как новый президент США Трамп предал доверие Путина и кучи россиян, а Рамзан Кадыров проклял Сталина
ГОПНИКИ ИЗБИЛИ ПАРНЯ ЗА ПРИЧЁСКУ
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abra
около 4 месяцев назад
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у нас в чанах во всех буджетных сферах всегда требуют проголосовать за ЕР и путина.
abra
около 4 месяцев назад
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я даже знаю ответ! "СВОБОДА СЛОВА"!
abra
около 4 месяцев назад
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Почему у нас плакаты с лозунгами единоросов кругом? а другие партии нельзя? срывают.
ohome
около 4 месяцев назад
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svtol
около 7 месяцев назад
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@васек
вот так люди лет 20 уже думают)))
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