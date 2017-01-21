ВОТ ОН, ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РАЙ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА РФ

За 15 лет в России открыто около 20000 православных храмов и закрыто более 23000 школ. Такие данные приводит ВЦИОМ РФ. Только общее количество храмов и часовен в епархии града Москвы за последнее пятилетие увеличилось с 837 в 2010 году до 1056 в 2014 году (934 храма и 122 часовни). А в 2014 году запущена программа строительства 200 храмов в Московской области. При этом количество школ в Москве и Подмосковье продолжает сокращаться.

Давайте посмотрим, сколько стало школ, больниц и храмов в современной капиталистической России.

Просто цифры, и больше ничего.

Численность школ в России:

1991 год — 69700 школ,

2000 год — 68100 школ,

2015 год — 44100 школ

.О чём свидетельствуют эти цифры? О том, что даже в «голодные» времена при Ельцине закрыли всего 1600 школ! О том, что при «взлёте экономики» при Путине количество школ сократилось почти в 2 раза.Примечательно, что из общего числа 19300 школ, а это 80%, закрыли в деревнях и сёлах

.Численность больниц в России:

1990 год — 12800 больниц,

2000 год — 10700 больниц,

2013 год — 5900 больниц,

2015 год — 4400 больниц.

Численность поликлиник в России:

1990 год — 21500 поликлиник,

2000 год — 21300 поликлиник,

2013 год — 16500 поликлиник,

2015 год — 13800 поликлиник.

Уже в этом году смертность в стационарах в России выросла на 3,7%.Количество больничных коек в 2013 году сократили на 35000, в 2014 году — на 50000.

Только в Москве сократили порядка 20% общего коечного фонда.Больше 17 тысячи населённых пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры.Число медицинских работников в России только за последний год уменьшилось на 90 тысяч человек.

Сельское хозяйство.

Численность сельского населения:

1990 год — 38930000 человек,

2000 год — 39470000 человек,

2013 год — 37230000 человек,

2015 год — 36700000 человек.

За этот год данных ещё нет, но вот данные Федеральной службы государственной статистики РФ за 2015 год не особенно радуют:в крайней нищете находятся 13,4% населения с доходами ниже 4900 рублей в месяц (пособие по безработице);

в нищете существуют 27,8% населения с доходом от 4900 до 7400 рублей;

в бедности перебиваются 38,8% населения с доходами от 7400 до 17000 рублей;

выше черты бедности проживают 10,9% населения с ежемесячным доходом от 17000 до 25000 рублей;

со средним достатком живут 7,3% населения, их доходы — от 25000 до 50000 рублей в месяц;

к состоятельным относятся 1,1% населения, они получают от 50000 до 75000 рублей в месяц;

и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75000 рублей в месяц.Иными словами, 90,9% населения с переменным успехом балансирует на черте бедности.По продолжительности жизни Россия находится на 123-м месте в мире.

В России количество православных храмов приблизилось к количеству школ