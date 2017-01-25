УКРАИНЦЫ ОТРАВЛЯЮТ РУССКИХ ДЕТЕЙ!

абра
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Как проклятые бандеровцы добрались до Крыма и там травят русских детей! Срочно вводим налог, чтобы бороться с этим
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