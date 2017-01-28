В Новосибирской области судимый за мошенничество чиновник будет управлять платеж

Максим Чоботов в 2014 году был судим за мошенничество, но это не помешало ему вернуться на муниципальную службу. Фото: admbaraba.ru

Жители райцентра Барабинска, что в Новосибирской области, недоумевают из-за кадровых перестановок. Новый начальник Муниципального расчетно-кассового центра Максим Чоботов хорошо им знаком. Ранее он был замом главы администрации района и... пошел под суд. Афера, в которой уличили мужчину, вылилась в статью Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Обвинительный приговор до сих пор можно найти на сайте местного суда. Чиновник «похитил имущество администрации Барабинского района путем злоупотребления доверием в свою пользу». Под имуществом подразумевается автомобиль. Чиновник тогда на суде признался во всем, раскаялся, попросил рассматривать дело в особом порядке. И в итоге получил от суда скидку - штраф 50 тысяч рублей. И вдруг его, судимого за присвоение казенной машины, снова вернули во власть. Такое решение принял мэр Барабинска Максим Овсянников. «Комсомольская правда» - Новосибирск» дозвонилась до него, но внятного объяснения такой кадровой политики так и не получила. Судите сами, вот наш дословный диалог.

- Максим Анатольевич, по поводу Максима Чоботова вам звоню. Он был ранее судим, а вы его назначили руководить платежами за ЖКХ. Это вообще законно?

- Причем тут моя позиция? Вы меня спрашиваете как человека или как главу администрации?

- Как главу.

- Назначение на любую должность происходит в соответствии с действующим законодательством. В данном случае оно не нарушено.

- Вас не смутило, что человек судим за мошенничество, а вы его допускаете к деньгам?

- Мы ж не просто так, мы же проверяем и судебные решения. И я вам скажу, никаких решений по статье «Мошенничество» не было.

- Такого быть не может! Приговор Чоботову вывешен на сайте Барабинского районного суда, там есть полностью решение.

- Вы прочитали его?

- Конечно: «Признать Чоботова Максима Борисовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159».

- Ну... Тех ограничений, которые следуют за судебным уголовным приговором в отношении Чоботова, не было, то есть не было ограничений в муниципальной службе или еще каких-то вещей.

- Я в курсе, но вопрос о том, что человек все-таки был судим за мошенничество. А вы его назначаете на такую должность. С чем связано такое кадровое решение? Объясните его народу...

- А какому народу-то объяснять? Это что, делалось под покровом ночи? Со сменой фамилий или еще как-то? Все решения абсолютно прозрачные. И судя по тому, что вы звоните, никто ничего от вас не прячет. У человека есть соответствующие критерии, по которым он подходит, в том числе и на эту работу.

- Вы не боитесь, что человек, которого вы назначили, возьмется за старое, растраты будут?

- Какие растраты? У нас есть правоохранительные органы, есть определенный внутренний контроль…

- Просто понять не могу, в Барабинске закончились несудимые специалисты?

- Мы просто руководствуемся несколько иными категориями в работе, а не как вы говорите - «боитесь или не боитесь растраты». У нас есть четкие рамки, в которых мы работаем.

- А чем руководствовались, когда брали на работу этого человека?

- Руководствовались предложенными кандидатурами.

- То есть более достойных не нашлось?

- На тот момент нет! Более полугода у МУП не было руководителя, его обязанность исполняла главный бухгалтер.

- И что, в кризис никто не захотел себе такую хорошую должность?

- Желающих, может быть, и много, но, условно говоря, человек работал мастером где-то… Это как соотнести с госслужбой? Он может даже формально подходить, у него есть профильное высшее образование, стаж работы, но фактически опыта нет, он очень далек от этой сферы, далек от работы с документами, там бумагооборот...

А вы верите словам главы Барабинска? Оставляйте свои комментарии!





источник:http://www.nsk.kp.ru/daily/26636.7/3654743/