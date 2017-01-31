Собирать валежник в лесу разрешат депутаты Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали обращение коллег Приморского края о внесения изменений в Лесной кодекс. Предлагаемые поправки разрешают заготовку гражданами валежника для собственных нужд, в частности, для отопления, сообщили в пресс-службе регионального парламента 30 января.

В настоящее время в Лесном кодексе РФ отсутствует такое понятие, как «сухостойная, ветровальная, буреломная древесина или валежник». Существующая процедура отпуска такой древесины для граждан и юридических лиц очень длительная. В результате бросовая древесина практически не отпускается гражданам ни лесничествами, ни арендаторами лесных участков. И сотни тысяч кубометров древесины, образовавшейся в результате ветровала, бурелома, снеговала, снеголома гниют в лесах и, в конечном итоге, теряют всякие потребительские качества, остаются невостребованными.

При этом законной возможности для заготовки низкотоварной древесины вблизи населенных пунктов, без отвода лесосек, у населения зачастую нет. По мнению приморских депутатов, принятие поправок в Лесной кодекс позволит гражданам легально, не опасаясь, что их накажут, заготавливать валежник. Кроме того, уборка такой древесины, которая легко воспламеняется, позволит защитить лес от пожаров, будет способствовать улучшению санитарного состояния лесных участков.

Для Новосибирской области подобная ситуация хорошо знакома. Не один раз на заседания профильного комитета депутаты поднимали вопрос об упрощении процедуры заготовки древесины жителями сельских районов на собственные нужды и отопление жилища, в том числе – сбор и заготовку валежника. Представляя обращение Законодательного собрания Приморского края, вице-спикер новосибирского парламента Владимир Карпов отметил важность принятия поправок в Лесной кодекс. Большинством голосов новосибирские законодатели поддержали инициативу своих коллег.