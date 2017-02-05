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ЖИРИНОВСКИЙ ХОЧЕТ ВОЙНЫ С БЕЛАРУСЬЮ?
| 09:00
abra
25
Хозяин ЛДПР окончательно вошёл в нирвану и провоцирует лидера Беларуси Лукашенко на войну. Об этом в новом видео
Собирать валежник в лесу разрешат депутаты Новосибирской области
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ohome
около 5 месяцев назад
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svtol
около 7 месяцев назад
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@васек
вот так люди лет 20 уже думают)))
васек
около 1 лет назад
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вобщем негони,все будет за....сь.просто будь в этом уверен!!!!
васек
около 1 лет назад
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стоят колом по 6 и более часов в сутки???7
васек
около 1 лет назад
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про нефть цены на бензин рассуждаеш,завязывай,че незадумаешся почему при цене на диз.топливо трассы перегружены,а города
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