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РОССИЯ - ПОМОГАЙ НЕ ДОНБАССУ, А САМОЙ СЕБЕ
| 05:31
abra
404
О том, почему Россия должна помогать не детям Сирии и людям Донбасса, а самой себе и своим нищим жителям
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svtol
около 10 месяцев назад
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@васек
вот так люди лет 20 уже думают)))
васек
около 1 лет назад
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вобщем негони,все будет за....сь.просто будь в этом уверен!!!!
васек
около 1 лет назад
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стоят колом по 6 и более часов в сутки???7
васек
около 1 лет назад
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про нефть цены на бензин рассуждаеш,завязывай,че незадумаешся почему при цене на диз.топливо трассы перегружены,а города
васек
около 1 лет назад
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жили еще хуже намного.недай Бог придется пройти что нашим дедам пришлось,ты это тоже нехочеш помнить,сейчас жить покайфу хочешь?
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