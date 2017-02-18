РОССИЯ - ПОМОГАЙ НЕ ДОНБАССУ, А САМОЙ СЕБЕ

абра
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О том, почему Россия должна помогать не детям Сирии и людям Донбасса, а самой себе и своим нищим жителям
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