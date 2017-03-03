Он вам не Димон

Опубликовано: 2 мар. 2017 г.

Секретные дворцы, виноградники и яхты Дмитрия Медведева — https://dimon.navalny.com

С гордостью представляем вам самое большое на сегодняшний день расследование Фонда борьбы с коррупцией. Мы нашли и документально описали коррупционную империю премьер-министра, состоящую из сети благотворительных организаций, оформленных на его доверенных лиц.

Олигархи и государственные банки своими взятками накачивали эти благотворительные фонды, а потом деньги тратились на строительство и покупку роскошной недвижимости в России и за рубежом.

Документы, подтверждающие каждый факт, изложенный в фильме, содержатся в текстовом расследовании — https://dimon.navalny.com