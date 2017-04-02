Всероссийская забастовка дальнобойщиков.

В России есть ещё один бизнес, это грузоперевозки. В данной отрасли задействованы все регионы России, так как основная масса продуктов и прочих товаров, их доставка до потребителя ложиться на плечи водителей.

Нефть и газ дешевеет на глазах, как восполнить утраченное? Да просто, правительство поднимает НДС, ГИБДД - неимоверные штрафы (которые не сопоставимы с заработными платами граждан, но способствует граждан идти в банк и брать кредит ), ЖКХ-тарифы на услуги, Банки- процент на кредит, Минздрав- цены на лекарственные препараты (самый крутой и безотказный бизнес из всех присутствующих в России, если не считать сбыт наркотиков).

А теперь взялись за дальнобойщиков, перевозчиков, водителей. Увеличивая "оброк" водителям, автоматически поднимаются цены на товар. Всё взаимосвязано.





2017 год выдался годом возмущения и протеста граждан России. Ни кому не секрет, что экономика России сравнима с наркоманом, так, как львиная доля экономики России держится на добыче и продажи нефти и газа, как говорят в народе: "Россия сидит на игле".