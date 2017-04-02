Сегодня, 2 апреля, запланирован митинг в Москве и других регионах.
"Он вам не Димон" , тысячи задержаны. По неофициальным данным в митинге приняли участие свыше 100 тыс. человек, счетоводы из МВД насчитали 8 тыс. человек.26 марта 2017 года прошёл митинг по всей России под девизом
Митинг прошёл, но власти так и не пошли на диалог. Что самое важное в этом митинге, это то, что вышло большое количество подростков, молодёжи, студентов. Особенно отличился Владивосток.
Как пройдёт митинг сегодня? Я надеюсь спокойно и без эксцессов.