Всероссийская забастовка перевозчиков продолжается!
водители по перевозке ГСМ.Как видим забастовка перевозчиков России продолжается, мне думается, это акт несогласия продлиться ещё не мало дней или месяцев. По просмотренным видео можно сделать не двусмысленный вывод, люди настроены решительно. К водителям дальнобойщикам примкнули водители газелей, так же
Забастовка длиться уже 10 дней, но ни один федеральный канал не осветил данную тему. Есть такой депутат Фёдоров, тот вообще, как, это принято в России уже на протяжении множества лет, говорит что забастовка дальнобойщиков, это происки США.
Но что бы не говорили, я лично понимаю, что дальнобойщики, это простой народ, граждане России и если они бастуют, то это означает только одно, жизнь становиться невыносимой, то есть, другими словами граждане России спустились на ступень ниже того уровня жизни , что был "вчера".