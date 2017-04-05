Всероссийская забастовка перевозчиков продолжается!

Забастовка длиться уже 10 дней, но ни один федеральный канал не осветил данную тему. Есть такой депутат Фёдоров, тот вообще, как, это принято в России уже на протяжении множества лет, говорит что забастовка дальнобойщиков, это происки США

Но что бы не говорили, я лично понимаю, что дальнобойщики, это простой народ, граждане России и если они бастуют, то это означает только одно, жизнь становиться невыносимой, то есть, другими словами граждане России спустились на ступень ниже того уровня жизни , что был "вчера".



