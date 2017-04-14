Всероссийская забастовка дальнобойщиков продолжается!!!

Всем привет!

Столько всего происходит в России, что нет возможности об этом написать за несколько минут, но то, что это происходит, это ФАКТ. Забастовка дальнобойщиков по всей России продолжается, митинги проходили и ещё намечаются, так же по всей России, аресты аппозиционно настроенных людей, пачками, тысячами увозят, как с улиц, так и из собственных квартир. Но, все средства массовой информации молчат или выдают лживую информацию по ТВ. А в основном "танцы с бубнами", Украина-Сирия-Украина.)))

Забастовка дальнобойщиков продолжается, власти упорно замалчивают этот факт, а забастовка уже длится с 27 марта 2017 г.

Сегодня некоторые люди или нелюди, я не могу дать им определение, готовы "жрать" и убивать себе подобных. Человек ради своего благополучия, власти и денежного обогащения убьёт любого, себе подобного, а если и понадобится, то и "съест".

Сегодня власть радикальным способом призывает к прекращению всех недовольств граждан, якобы всем туго, "денег нет, но вы держитесь".

Я поражаюсь людьми, которые живут в России, они готовы жить или точнее выживать, но голоса не подадут. Тихо так, спокойно, а главное мирно готовы уйти из этой жизни, но рта не откроют. Сегодня такое состояние называют "синдром 37".

Вот видео, где гражданин РФ из власти призывает к братоубийственной войне. Напрашивается вопрос, кто экстремист, простой народ или всё же нужно таких искать в другом месте?

Что-то не могу вставить ролик.