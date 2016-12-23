Продам 3-х комнатую благоустроенную квартиру в

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Продам 3-х комнатую благоустроенную квартиру в центре Чанов. 76 кв.м. Солнечная и теплая квартира, два балкона.

телефон: 8-913-478-1501