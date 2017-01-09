Продам 1-комн.квартиру Школьный,5 или меняю на

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Продам 1-комн.квартиру Школьный,5 или меняю на 2-х,3-х комн. квартиру с доплатой (г. Татарск)

телефон: 8-913-392-5106