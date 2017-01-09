Продам 3-х комнатную квартиру в центре Чанов. 76

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Раздел: Продам

Продам 3-х комнатную квартиру в центре Чанов. 76 кв.м.Второй этаж, хороший ремонт,два балкона.
телефон: 8-913-478-1501