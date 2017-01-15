Сниму 1ком. квартиру в г. Татарске на длительный

Раздел: Прочее

Сниму 1ком. квартиру в г. Татарске на длительный срок. Полная мебилировка, плита, холодильник, стир. машина. (г. Татарск)

телефон: 8-913-791-5208