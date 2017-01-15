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Сниму 1ком. квартиру в г. Татарске на длительный
с
Вчера
по
23 Января
12
Раздел: Прочее
Сниму 1ком. квартиру в г. Татарске на длительный срок. Полная мебилировка, плита, холодильник, стир. машина. (г. Татарск)
телефон:
8-913-791-5208
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