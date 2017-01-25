Продам УАЗ-3303,бартовой.Год выпуска 1997 .Хорошее

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Продам УАЗ-3303,бартовой.Год выпуска 1997 .Хорошее техническое состояние (г. Татарск)
телефон: 8-923-145-2902