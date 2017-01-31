Продам 4-х комфортную керамическую электроплиту

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Продам 4-х комфортную керамическую электроплиту Веко. Два духовых шкафа, таймер отключения. В отличном состоянии. (г. Татарск)

телефон: 8-913-701-9791