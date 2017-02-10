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Требуются лицензированные охранники 4, 5, 6
с
~7 часов назад
по
18 Февраля
4
Раздел: Работа
Требуются лицензированные охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта в г.Сургут. (г. Татарск)
телефон:
8-913-965-3395
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