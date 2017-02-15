Продам в Чановском районе на курорте Озеро Карачи

Раздел: Прочее

Продам в Чановском районе на курорте Озеро Карачи в 2-х квартирном доме квартиру (кухня и 2 комнаты) 8-913-473-77-90

телефон: 8-913-473-7790