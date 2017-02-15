Продам 3х комнатную квартиру на

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Раздел: Продам

Продам 3х комнатную квартиру на кур.\"Озеро-Карачи\". 5 этаж 5 этажного панельного дома, площадь 60 кв.м., Сан узел раздельный, пласт.окна, балкон.
телефон: 8-926-966-9367