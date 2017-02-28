Продам 3-х комнатную благоустроенную квартиру в

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Раздел: Продам

Продам 3-х комнатную благоустроенную квартиру в центре Чанов, два балкона,солнечная и теплая квартира,хороший ремонт
телефон: 8-913-478-1501