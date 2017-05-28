Продам 3 комнатную квартиру, район вокзала. 1600

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Раздел: Продам

Продам 3 комнатную квартиру, район вокзала. 1600 тыс.руб. (г. Татарск)
телефон: 8-7-7-7 другие контакты:: 89139410199