В МБОУ Казаткульскую СОШ на постоянную работу

Раздел: Работа

В МБОУ Казаткульскую СОШ на постоянную работу требуется повар Зарплата от 9500рублей. Телефон: 43-122; 8(923)1361561 (г. Татарск)

телефон: 8-923-136-1561