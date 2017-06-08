Продам дом по ул.Матросова,3 ком.+ кухня 550 т.р.

Раздел: Продам

Продам дом по ул.Матросова,3 ком.+ кухня 550 т.р. Уместен торг! (г. Татарск)

телефон: 8-923-709-6404 другие контакты:: 9963778127