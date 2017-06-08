Продам коттедж. Газ, вода, канализация центр, зем

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Раздел: Продам

Продам коттедж. Газ, вода, канализация центр, зем участок 10 соток, капит гараж. Обмен: 2-3 кмн квартира с доплатой (г. Татарск)
телефон: 8-982-187-4703