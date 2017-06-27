СРОЧНО! Продам дом: газ, вода, выгреб, баня,

Раздел: Продам

СРОЧНО! Продам дом: газ, вода, выгреб, баня, гараж, участок 5 соток.650 000 рублей Звонить с 9-00 до 13-00. (г. Татарск)

телефон: 8-999-451-9122