Сдаётся 1 - комнатная кв - ра без мебели, по ул.

Раздел: Аренда

Сдаётся 1 - комнатная кв - ра без мебели, по ул. Краснофлотская 109, 2/5. 7000 руб. в мес. (г. Татарск)

телефон: 8-913-147-7229