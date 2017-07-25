Продам 2-х комнатную,ст.Наливная д.1;окна ПВХ,

30

Раздел: Продам

Продам 2-х комнатную,ст.Наливная д.1;окна ПВХ, металлическая входная дверь,бойлер V=80л.,гараж торг уместен (г. Татарск)
телефон: 8-913-923-8718