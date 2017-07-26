1 комн квартира на 1 этаже.29 м2.есть лоджия,

Раздел: Продам

1 комн квартира на 1 этаже.29 м2.есть лоджия, баня, сарай и огород. адрес Татарск Свердлова 93. цена 470 тр, торг (г. Татарск)

телефон: 8-913-376-8144