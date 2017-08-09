Продам корову дойную. Черно - белая. Три отела,

Раздел: Продам

Продам корову дойную. Черно - белая. Три отела, четвертый 10 декабря. Молоко вкусное, за сутки дает 25 л. (г. Татарск)

телефон: 8-383-646-3683