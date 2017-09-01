Продам 1-комнатную квартиру по ул. Закриевского д.

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Раздел: Продам

Продам 1-комнатную квартиру по ул. Закриевского д. 96, 3 этаж. Окна ПВХ. Цена 869 т.р. (г. Татарск)
телефон: 8-913-066-2161