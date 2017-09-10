Продам дом в с.Казаткуль. Большой огород, все хоз.

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Раздел: Продам

Продам дом в с.Казаткуль. Большой огород, все хоз. постройки, отопление, вода в доме. (г. Татарск)
телефон: 8-923-179-1815