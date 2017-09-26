Продам 3-х комнатную квартиру в районе вокзала, 1

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Раздел: Продам

Продам 3-х комнатную квартиру в районе вокзала, 1 этаж, пластиковые окна, 1500000 рублей, торг. (г. Татарск)
телефон: 8-983-051-4688