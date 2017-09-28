Продам 3-х комнатный дом в

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Раздел: Продам

Продам 3-х комнатный дом в центре.Вода,газ,центральная канализация,постройки,огород,гараж.цена 1,4 млн.руб. (г. Татарск)
телефон: 8-913-459-1603