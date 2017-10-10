Продам 2х комнатную квартиру, 41.3 м²,

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Продам 2х комнатную квартиру, 41.3 м², высокий 1й этаж, ул,Закриевского 96, обмен на 3х комнатную в этом районе, с нашей доплатой (г. Татарск)

телефон: 8-913-899-7151