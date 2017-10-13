Сдам гараж, 2 бокса, общ. пл. 350 кв.м., с.

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Раздел: Аренда

Сдам гараж, 2 бокса, общ. пл. 350 кв.м., с. Усть-Тарка (г. Татарск)
телефон: 8-913-200-8508