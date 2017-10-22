Дача в ЖД,кирпичный домик с пластиковыми

Раздел: Продам

Дача в ЖД,кирпичный домик с пластиковыми окнами,печка,свет.Так же имеется беседка и множество посадок. (г. Татарск)

телефон: 8-913-777-1110