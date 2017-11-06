продам частный дом (62 кв,вода,канализация, печное

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Раздел: Продам

продам частный дом (62 кв,вода,канализация, печное отопления ,ст телефон,огород , баня,гараж) 89133903778 рп, чаны
телефон: 8-891-339-0377