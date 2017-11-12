Продам коттедж: 100 кв.м, газ, вода,

Раздел: Продам

Продам коттедж: 100 кв.м, газ, вода, центр.канализация, капит гараж. Зем участок 16 соток. Или обмен на 2-3 кмн.квартиру с доплатой (г. Татарск)

телефон: 8-982-187-4703