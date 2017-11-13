2-х комнатная, Ленина 107, вокзал, 1200 тыс.руб,

38

Раздел: Продам

2-х комнатная, Ленина 107, вокзал, 1200 тыс.руб, ремонт, тел.: 89231173690 (г. Татарск)
телефон: 8-923-117-3690