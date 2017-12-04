2-комнатная, Ленина 107 (вокзал), ремонт, 1,2

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Раздел: Продам

2-комнатная, Ленина 107 (вокзал), ремонт, 1,2 тыс.руб, 89231173690 (г. Татарск)
телефон: 8-923-117-3690