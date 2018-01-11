2-х комнатная квартира, ремонт, Ленина

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Раздел: Продам

2-х комнатная квартира, ремонт, Ленина 107(вокзал), 2 этаж, 35,5 кв.м., 1200тыс.руб., 89231173690 (г. Татарск)
телефон: 8-923-117-3690